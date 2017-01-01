Хор «Млада» стал призёром международного хорового конкурса

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Фото: Павел Трубин

Пермский хор «Млада» стал серебряным призёром INTERNATIONAL BALTIC SEA CHOIR COMPETITION. Об этом сообщают в хоре.

IV Балтийский Международный хоровой конкурс прошёл с 20 по 22 сентября в Юрмале, в концерном зале «Дзинтари», который с конца XIX века является центром концертной жизни в Юрмале.

Акустика Малого концертного зала «Дзинтари» прекрасно подходит для исполнения хоровой музыки.



Для участия в конкурсе были отобраны девять хоровых коллективов из семи стран Европы: Латвии, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Турции, Беларуси и России.



Жюри конкурса представлено пятью известными хоровыми дирижёрами из Испании, Латвии, Швеции, Литвы и Эстонии.



По итогам финального тура академический хор MLADA (художественный руководитель и дирижёр — заслуженный деятель искусств России Ольга Выгузова) стал серебряным призёром, а также обладателем двух специальных призов за лучшее исполнение обязательного произведения, а также за лучшее исполнение унисонного произведения.