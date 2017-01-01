УЗПМ поставит на 350 млн рублей противогололёдных материалов для трёх районов Перми
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Власти Перми подвели итоги торгов на поставку многокомпонентного противогололедного материала на зимний сезон 2019–2020 гг. Противогололёдный материал закупается для нужд Ленинского, Дзержинского и Свердловского районов.
Единственным участником закупок и победителем торгов стало ООО ТД «Уральский завод противогололедных материалов». Общая стоимость контрактов — 350 млн руб.
Это первая поставка УЗПМ для нужд администрации Перми.
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