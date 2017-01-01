На выборы в Коми-Пермяцком округе зарегистрировали 261 кандидата



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В Гайнском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском и Юсьвинском муниципальных округах зарегистрирован 261 кандидат, которые будут бороться за 90 мандатов в представительные органы новых муниципальных округов. Сами выборы состоятся 27 октября.

Как сообщили в краевом избиркоме, от «Единой России» в выборах участвуют 87 человек, от КПРФ — 47. ЛДПР и «Справедливую Россию» представят 51 и 32 кандидата соответственно. При этом самовыдвиженцев 44 человека.



Кроме того, в этот день состоятся выборы в думу Уинского муниципального округа. За 15 мандатов будут бороться 34 кандидата. Большинство из них предоставляют политические партии: 15 — «Единую Россию», 4 — КПРФ, 3 — ЛДПР, 2 — «Справедливую Россию». В выборах примут участие и 10 самовыдвиженцев.



За один мандат думы Гремячинского городского округа поборются четыре кандидата: один самовыдвиженец и по одному от партий «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».



Всего отказ в регистрации получили 28 человек. Из них десять не предоставили необходимое число достоверных подписей, шесть — из-за сдачи неполного пакета необходимых документов, четыре — их неправильного оформления. Сокрыли сведения о своей судимости четыре кандидата, двое представили недостоверные сведения, один — нарушил порядок сбора подписей, ещё один кандидат не смог зарегистрироваться, в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права.