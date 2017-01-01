В Перми открылся Всероссийский форум «Виват, кадет!»

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

В минувшие выходные, 21 и 22 сентября, на городской эспланаде состоялось открытие XII Всероссийского фестиваля-форума кадетских корпусов «Виват, кадет!» в рамках VII городского спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы». Фестиваль посвящен 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

Он объединил порядка 30 команд. Участников приветствовали председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, представители администрации города, депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного собрания Пермского края и общественные деятели. Почетными гостями стали жители блокадного Ленинграда.

На церемонии открытия коллективы детско-юношеского центра «Рифей» представили творческий номер о подвиге ленинградцев, защитников и освободителей города. Кадеты возложили венки к памятнику «Героям фронта и тыла», прошли торжественным маршем по площади и отправились на состязания в военно-спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсах.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской Думы:

— В основе кадетского движения лежат идеи любви к Родине, верности долгу перед Отечеством, воспитания настоящих граждан своей страны. Фестиваль «Виват, кадет!» уже стал традиционным для нашей страны и очень важно это сохранить.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской Думы:

— Российские кадеты продолжают сегодня лучшие патриотические, воинские и культурные традиции. Во многом именно с вами связаны надежды на мирное, успешное развитие, наше общее счастливое будущее.

В 2018-2019 учебном году участниками VI фестиваля «Дни воинской славы России» стали более 50 тысяч учеников из 129 общеобразовательных учреждений города.

Одна из задач фестиваля «Виват, кадет!» — воспитание кадетов на примере героического подвига советского народа в Великой Отечественной войне.