«Метафракс» представит новый бренд

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Фото: Метафракс

«Метафракс» завершил разработку международного бренда группы компаний, рассказала глава коммуникаций компании Мария Коновалова. Внутренний запуск бренда состоялся 13-15 сентября на стратегической сессии MetaTeamEvent на площадке «Демидково», сообщает пресс-служба предприятия.

Презентация проекта пройдет в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, 17 октября 2019 года. Проект нового бренда, включающий идеологию и архитектуру бренда, полное визульное оформление, а также концепцию коммуникаций, разработало международное коммуникационное агентство Electric (Москва).

Переход группы компании на единый бренд призван усилить позиционирование «Метафракс Групп» на рынках присутствия.

Единым товарным знаком станет «Метафракс групп» (за рубежом — Metafrax group), он будет присутствовать в наименовании всех дочерних обществ.

Сбытовые структуры — «Торговый дом «Метафракс» (Россия, Пермь) и Metadynea Trading (Швейцария) получат новые юридические наименования «Метафракс Трейдинг» и «Metafrax Trading International» соответственно.

Головное юрлицо группы — губахинское ПАО «Метафракс» — в перспективе получит новое юридическое название — «Метафракс Кемикалс», сообщил Армен Гарслян, глава совета директоров компании.

Внедрение нового бренда начнется уже в этом году.