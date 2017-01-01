По росту заработной платы Пермский край на 54 месте в России

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Фото: Константин Долгановский

«РИА-Рейтинг» подсчитало рост зарплаты в регионах России в первом полугодии 2019 года. В Пермском крае он составил 6,4% и оказался на 54 месте в стране. Среднемесячная заработная плата в регионе составила 32 341 руб.

В Свердловской области в первом полугодии зарплата выросла на на 6,7% (это 43 место), а среднемесячная заработная плата составила 34 672 руб. Удмуртия по росту заработной платы оказалась на 61 месте с показателем роста зарплат в 6,1%. Там среднемесячная заработная плата составляет 28 993 руб.

Быстрее всего среди регионов России зарплаты росли в первом полугодии 2019 года в Костромской области. Там они выросли на 14,7% и составили в среднем 26900 руб. Самая низкий рост зарплат в относительном выражении зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,3 %, там средняя заработная плата 90 369 руб.

В среднем в России в этот же период наблюдался рост зарплат на 7,1%, а в среднем они составили 40 203 руб в месяц.