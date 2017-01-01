Внешнеторговый оборот Прикамья в первом полугодии вырос на 6,7%

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87,2% экспорта Пермского края обеспечивают топливно-энергетическая и химическая отрасли

Фото: Константин Долгановский

За первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот Пермского края составил 3 млрд 181 млн 711,6 тыс. долларов США и по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличился на 6,7% (+198 млн 533,1 тыс. долларов США). При этом экспорт увеличился на 2,2% и составил 2 млрд 712 млн 441,2 тыс. долларов США, импорт увеличился на 42,3% и был равен 469 млн 270,4 тыс. долларов США, сообщает пресс-служба Пермской таможни.

Товарооборот Пермского края со странами дальнего зарубежья за шесть месяцев текущего года составил 2 млрд 817 млн 619,5 тыс. долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года больше на 183 млн 690 тыс. долларов США (+7%). Экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 54 млн 322,6 тыс. долларов США (+2,3%) и составил 2 млрд 432 млн 556,9 тыс. долларов США. Импорт увеличился на 129 млн 367,4 тыс. долларов США (+50,6%) и составил 385 млн 62,6 тыс. долларов США.

Оборот внешней торговли со странами СНГ в первом полугодии 2019 года составил 364 млн 92,1 тыс. долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года оборот увеличился на 14 млн 843,1 тыс. долларов США (+4,3%). Экспорт увеличился на 4 млн 743 тыс. долларов США и составил 279 млн 884,3 тыс. долларов США (+1,7%). Импорт увеличился на 10 млн 100,1 тыс. долларов США (+13,6%) и составил 84 млн 207,8 тыс. долларов США.

В товарной структуре экспорта Пермского края преобладали: продукция химической промышленности, каучук — 53,6% от общего объема экспорта; минеральные продукты — 31,6%.

В импорте товаров ведущее место занимали: машиностроительная продукция — 62,2% от общего объема импорта; продукция химической промышленности, каучук — 19,4%; металлы и изделия из них — 5,8%.

Торговыми партнерами Пермского края в текущем 2019 году была 141 страна. Основными торговыми партнерами остаются страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 88,6%, в том числе в экспорте — 89,7%, в импорте — 82,1%.

Крупнейшие торговые партнеры при экспорте (всего 137 стран): Бразилия (15,7%), Китай (11,9%), Нидерланды (10,4%), Бельгия (6,8%), Соединенные Штаты (6,8%), Польша (4,7%), Финляндия (4,7%), Казахстан (4,0%), Индия (3,2%), Индонезия (2,6%), Украина (2,2%), Беларусь (1,6%), Япония (1,6%), Эстония (1,4%), Литва (1,2%), Узбекистан (1,1%), Соединенное Королевство (1,1%), Германия (1,1%), Сингапур (1,0%), Сирийская Арабская Республика (1,0%).

При импорте (всего 83 страны) — Китай (22,2%), Австрия (11,7%), Германия (9,4%), Италия (7,1%), Украина (5,9%), Беларусь (5,9%), Финляндия (4,5%), Европейский Союз (4,2%), Казахстан (3,4%), Корея, Республика (2,2%), Япония (1,9%), Соединенные Штаты (1,8%), Польша (1,6%), Монголия (1,3%), Тайвань (Китай) (1,3%), Азербайджан (1,2%).