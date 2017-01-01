Пермский театр оперы и балета получил премию правительства России им. Волкова

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Пермский театр оперы и балета получил премию правительства России им. Волкова за успешную деятельность и достижения в течение последних лет. Лауреатами в этом году также стали Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева и художественный руководитель Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.

Церемония награждения состоится в рамках открытия XX Международного Волковского фестиваля 23 сентября. В этот вечер гости фестиваля увидят выступление пермской балетной труппы: на сцене Ярославского театра покажут балеты Михаила Фокина.



Премия Волкова была учреждена 31 декабря 1999 года. По решению коллегии Министерства культуры России она присуждается театрам, театрально-зрелищным организациям и творческим работникам за заслуги в развитии отечественной культуры и театрального искусства, плодотворную деятельность и высокие достижения за последние годы.



Для Пермского театра оперы и балета это уже не первая награда. В 2005 году ее получил Георгий Исаакян, на тот момент художественный руководитель и главный режиссер театра. Пермский театр юного зрителя был удостоен премии в 2014 году, в 2016 году награду вручили Валентине Мещангиной, артистке Коми-Пермяцкого драматического театра им. М. Горького.