В октябре 2020 года в Перми пройдёт театральный фестиваль имени Мартина МакДонаха

Твитнуть Поделиться Поделиться

IV международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдёт в Перми с 1 по 7 октября 2020 года. Уже известно, что одним из участников станет театр Castle Hill Theatre Group (Ирландия). Он покажет спектакль «Сиротливый Запад».

Первый фестиваль был проведён пермским театром «У моста» в 2014 году. Каждый год российские и зарубежные театры показывают на нём постановки российских и зарубежных театров по пьесам известного голливудского сценариста и режиссёра Мартина МакДонаха. По его сценариям сняты такие фильмы, как «Залечь на дно в Брюгге» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».