В Пермском крае в 2020—2021 годах планируется расселить 224 тыс. кв. м аварийного жилья

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Во время рабочей поездки в Горнозаводский городской округ губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с главным федеральным инспектором Пермского края Сергеем Половниковым ознакомился с ходом ликвидации аварийного жилья в посёлке Сараны. О результатах поездки сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В посёлке Сараны к 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональной программы по ликвидации аварийного жилья будет расселено девять домов, в которых проживает более 140 человек. На это в общей сложности предусмотрено около 80 млн рублей. 33 жителя посёлка переедут в новое жильё ещё до конца текущего года. На это направлено 25,5 млн рублей из краевого бюджета.

Сейчас жители аварийных домов уже начали получать новое жильё по одному из двух существующих механизмов: либо они получают денежную компенсацию и покупают жильё самостоятельно, либо муниципалитет предлагает варианты, которые утвердила специально созданная комиссия. По словам заместителя министра строительства Пермского края Фаины Минх, требования к такому виду жилья высокие. Внимание уделяется как материалу, из которого построен дом, так и отделке и состоянию коммунальных сетей. «При этом продавец таких квартир даёт гарантию три года, то есть при выявлении каких-либо недостатков переселенцам проведут ремонт бесплатно», — пояснила замминистра.

Как отметил губернатор, изначально ликвидация аварийных домов была запланирована на период до 2024 года, однако благодаря увеличению финансирования в рамках нацпроекта и поддержке президента сроки были изменены на более ранние. «Национальный проект позволил высвободить краевые деньги, и мы смогли направить их на ликвидацию домов, которые прежде не были включены в план. При этом мы комплексно подошли к вопросу и дополнительно включили дома в этом же квартале, чтобы освободить площадку под новое строительство. В качестве варианта мы рассматриваем строительство на одном из участков школы», — сообщил Максим Решетников. По словам главы региона, важным преимуществом освобождаемых участков является их обеспеченность коммунальной инфраструктурой.

Напомним, в Пермском крае в 2020—2021 годах планируется расселить и ликвидировать 224 тыс. кв. м аварийного жилья. Из них 139 тыс. кв. м расселят благодаря федеральному финансированию, 85 тыс. кв. м — с помощью краевых средств. Как пояснили в Минстрое Прикамья, до 2021 года, с учётом обоих проектов, в благоустроенное жильё переедут 12 тыс. человек.

Аварийный фонд будет ликвидироваться в 33 муниципалитетах, на территории которых есть аварийное жильё. На эти цели предусмотрено 9,7 млрд рублей. Из них 5,8 млрд — федеральное финансирование, 3,9 млрд рублей — средства краевого бюджета.