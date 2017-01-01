Приставы закрыли детский центр «Апельсин» за многочисленные нарушения санитарных норм

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Пермские судебные приставы во исполнение решения суда приостановили деятельность детского центра «Апельсин» в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В отдел судебных приставов по Свердловскому району на исполнение поступило постановление районного суда об административном приостановлении деятельности ООО «Мари-Анри», расположенному по адресу ул. Революции, 21. Именно ООО «Мари-Анри» является юридическим лицом детского центра «Апельсин».

Внеплановая проверка, организованная Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю показала, что в центре допущено нарушение санитарных требований к эксплуатации жилого помещения: конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания помещений, сон детей организован на полу, не организовано медицинское наблюдение за детьми и сотрудниками. Выявленные нарушения создают реальную угрозу жизни и здоровью детей.

После проведения проверки выявлено несколько случаев заболевания коклюшем среди малышей, которые посещали данное дошкольное учреждение.

Суд признал предпринимателя Лилию Михайлову, организовавшую деятельность дошкольного учреждения, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде приостановления деятельности по уходу и присмотру за детьми на 30 суток.

Судебным приставом требования исполнительного документа исполнены, двери, ведущие в опасное для детей место опечатаны.

На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.