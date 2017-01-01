«Молот-Прикамье» за три матча пропустил 14 шайб и расположился на 18 месте

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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» уступил в седьмом матче чемпионата ВХЛ в Ангарске местному «Ермаку» — 2:5. У пермяков отличились Артём Прохоров и Сергей Купцов.

Это поражение стало пятым в семи матчах. «Молот-Прикамье» занимает 18-е место в турнирной таблице.

Павел Десятков, главный тренер ХК «Молот-Прикамье»:

— Полностью провалили игру. Причем, провалили во всех линиях. Кто-то из коллег сказал, по-моему, Соколов: «Если вратарь ловит, можно и выиграть, и проиграть». А если, к сожалению, вратарь ошибается в некоторых моментах, то выиграть очень сложно. Третья шайба нас сегодня полностью выбила из колеи. Не должны мы, не имеем права дальше пропускать. Но, что есть — то есть. Выводы будут сделаны очень серьезные. Так дальше продолжаться не может. Мы за три игры пропустили 14 шайб. Правда, умудрились взять очко с «Югрой». Очень сложно бороться с любой командой, что дома, что на выезде, с таким количеством пропущенных шайб.

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