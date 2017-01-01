На этой неделе температура воздуха в Перми не превысит +7°

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Рабочая неделя в Перми, с 23 по 27 сентября, ожидается прохладной даже для конца сентября. Как «Новый компаньон» писал ранее, температура воздуха в последние восемь дней месяца будет ниже нормы на 4-6°.

При этом, по данным Гидрометцентра РФ, самым тёплым днём станет понедельник, 23 сентября, когда температура воздуха достигнет +7° . В дальнейшем температура воздуха не превысит +6°. Ночная температура может опускаться до -1°.



При этом всю неделю возможны кратковременные моросящие дожди.