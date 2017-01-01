«Ласточка» из Перми в Верещагино будет ходить два раза в день

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Фото: Наталья Тимофеева

С 1 октября в Прикамье увеличится количество рейсов скоростного поезда «Ласточка» из Перми в Верещагино и обратно. Электропоезд будет ходить днём. Со станции Пермь II состав будет отправляться в 11:24, в обратном направлении — в 14:05, сообщают в краевом минтрансе.

Сейчас «Ласточка» между Пермью и Верещагино курсирует один раз в день. Отправление из Перми — в 18:30, из Верещагино — в 6:30.

Напомним, скоростные поезда «Ласточка» курсируют в Пермском крае с 1 ноября 2018 года по двум маршрутам: Пермь II — Кунгур — Пермь II и Пермь II — Верещагино — Пермь II. При этом с 6 мая скоростной электропоезд скорректировал расписание движения в кунгурском направлении: в утренние и вечерние часы маршрут продлён до станции Кишерть. По данным на сегодня, в общей сложности «Ласточки» перевезли более 225 тыс. пассажиров.

В настоящее время рассматривается возможность восстановления прямого железнодорожного сообщения между Пермью и Екатеринбургом с использованием электричек «Ласточка» и организацией минимального количества остановок (станции Кунгур, Шамары, Первоуральск).