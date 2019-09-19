В четверг в Перми зарегистрировали браков в три раза больше обычного

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ЗАГСы Перми в четверг, 19 сентября, зарегистрировали 138 брачных союзов – это в три раза больше стандартного дня. Причиной стали «красивые» цифры на календаре – три девятки – 19.09.19.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, больше всего браков зарегистрировано в ЗАГСе Свердловского района – 29, меньше всего – Орджоникидзевского района – 10.

Предыдущая «красивая» дата, когда был замечен ажиотаж произошла 8 августа 2018 года. В этот день в отделах ЗАГС в районах Перми прошло 300 регистраций брака. Следующего наплыва ожидают 20 февраля следующего года.

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