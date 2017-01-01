Пермский край стал четвёртым в России по количеству эскроу-счетов

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В Пермском крае на конец августа открыто 466 счетов эскроу, это четвёртый показатель среди 85-и исследованных регионов. Такие данные предоставило Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка России.

Общая сумма всех договоров составила 4 млрд руб. Остатки средств на счетах эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве составили около 1,2 млрд руб.

По количеству эскроу-счетов лидирует Москва – 1,3 тыс. Далее следуют Московская область – 675 и Ленинградская область – 674.

При этом соглашения с банками по проектному финансированию заключили 6 застройщиков, работающих на территории города. По этому показателю Прикамье не входит в число лидеров. Например, в Москве таковых 29, в Новосибирской области – 15, в Татарстане и Свердловской области – по 14.

Эскроу-счета – это счета в банках, на которых размещены деньги покупателей до момента готовности квартиры. Застройщик будет вести строительство за счет собственных или кредитных средств. Если дом не будет достроен, то деньги с эскроу-счёта будут возвращены дольщику либо достройка дома перейдёт другому застройщику.

Система запущена 1 июля этого года.