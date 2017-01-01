В ТОСЭР «Нытва» появились первые резиденты

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Как сообщает пресс-служба министерства территориального развития Пермского края, минтер заключил с ООО «Санаторий-профилакторий «Оазис» и ООО «Нытвенский механический завод «Парма» соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Нытва».

В рамках соглашения ООО «Санаторий-профилакторий «Оазис» планирует расширить деятельность действующего санатория и создать 21 новое рабочее место. ООО «Нытвенский механический завод «Парма» запускает в Нытве новое производство металлоизделий и планирует создать 20 новых рабочих мест.

Отметим, что официально статус резидентов оба предприятия получат лишь в октябре текущего года, после включения сведений о них в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.