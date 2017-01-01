Избрано руководство Думы Очерского городского округа

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Избрано руководство Думы Очерского городского округа. Возглавил думу единоросс Александр Колчанов.

Его кандидатуру поддержали 11 депутатов, трое воздержались и один был против.

Напомним, что Очёрский район традиционно был сложной территорией для краевых властей. Так, выборы 8 сентября проиграл бывший глава и спикер земсобрания Очёрского района Владимир Мокрушин. Он баллотировался по округу №5 в новосозданную думу как самовыдвиженец.

Последние конкурсы на пост главы Очёрского района не были успешными. Должность руководителя территории была вакантна с августа прошлого года, когда Земское собрание района удовлетворило заявление Светланы Головач об уходе в отставку. С тех пор конкурс на пост главы района объявлялся дважды.

Первый из-за отсутствия кандидатов был признан несостоявшимся. На повторный конкурс заявились четыре кандидата: исполняющий обязанности главы района Игорь Вотинов, председатель комитета имущественных отношений районной администрации Владимир Рудометов, председатель ТИК Кишертского муниципального района Евгений Мякшин и депутат Осинской городской думы Максим Рожков. Однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов членов комиссии.

Сейчас новый городской округ может столкнуться с похожей ситуацией.