Трамвай №3 заменят 88-м автобусом

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Работа трамвайного маршрута №3 продлена до 24 сентября. С 25 сентября для компенсирования трамвайного движения на этом участке будет запущен автобусный маршрут №88 «Станция Пермь-2 — улица Трамвайная», сообщают в администрации Перми.

Автобус №88 будет следовать по улице Ленина, через площадь Гайдара, улицам Окулова, Дзержинского и Трамвайной.

Временное закрытие движения трамвайного маршрута №3 связано с началом строительства автомобильной дороги «Переход улица Строителей — площадь Гайдара». В рамках первого этапа будет реконструирована автомобильная дорога, обновлены трамвайные пути и установлена новая опорно-контактная сеть.