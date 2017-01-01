Избрано руководство Земского собрания Куединского района

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Сегодня, 20 сентября, на пленарной сессии Земского собрания Куединского района, было избрано руководство представительного органа. Председателем Собрания стал 60-летний самовыдвиженец Евгений Марданов.

Отметим, что два предыдущих созыва Марданов, работающий директором ООО «СП им. Мичурина», выдвигался и избирался от «Единой России». Его кандидатуру поддержали 12 земцев. Второй кандидат, бывший глава Куединского сельского поселения Павел Коноплев заручился поддержкой семи депутатов.

Его заместителем избрана выдвинутая «Единой Россией» Татьяна Гараева.