В Прикамье объём построенного многоквартирного жилья снизился на 16,8% Статистику пока «вытягивает» индивидуальный застройщик

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По данным Пермьстата, объём всего построенного жилья на территории Пермского края за январь — август 2019 года вырос на 15,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Однако наблюдается «проседание» по вводу многоквартирных домов.

Так, по данным статистического ведомства, за восемь месяцев предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 6546 квартир общей площадью 546,2 тыс. кв. метров (115,1% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года).



Индивидуальными застройщиками введено 389,6 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, что на 36,1% больше, чем в январе-августе 2018 года.



Это означает, что общая цифра роста держится исключительно на индивидуальном жилом строительстве, так как по данным если в этом году многоквартирного жилья построено площадью 156,5 тыс. кв.м., то в за восемь месяцев прошлого было введено 188,2 тыс. кв.м.

Евгений Железнов, директор департамента оценки ООО «Инвест-аудит»:

— Снижение объёмов ввода жилья предприятиями и организациями (за исключением индивидуальных застройщиков) составило 16,8% по Пермскому краю.

Застройщики и аналитики прогнозировали снижение в связи с изменениями в федеральном и местном законодательстве. При этом сейчас падение не сильно заметно, далее будет еще большее снижение объемов ввода жилья.