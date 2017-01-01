В ходе внеплановой проверки на автостанциях Перми два неисправных автобуса эвакуированы на штрафплощадку

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Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Перми на Центральном автовокзале и автостанции Южная прошел рейд по выявлению нарушений в сфере пассажирских перевозок. О его результатах сообщает пресс-служба краевого минтранса.

Проверялись транспортные средства, работающие на межмуниципальных маршрутах. Цель проверки — контроль обеспечения безопасности перевозки пассажиров.

Представители Министерства транспорта, Управления Федеральной службы судебных приставов, Ространснадзора по Пермскому краю, ГИБДД г. Перми проверяли техническое состояние автобусов, наличие карт маршрута, лицензий и других необходимых для работы документов.

В ходе рейда были выписан ряд штрафов водителям за различные нарушения. Два автобуса, работающие на маршруте «Звездный-Пермь» и «Пермь-Красновишерск» из-за неисправного технического состояния были эвакуированы на штрафстоянку.

Всего же за семь месяцев 2019 года на территории Пермского края с участием водителей автобусов зарегистрировано 226 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек погибли и 325 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей автобусов зарегистрировано 53 аварии. Основными причинами совершения ДТП по вине водителей автобусов являются неправильный выбор дистанции, нарушения очередности проезда перекрестков, нарушении требований сигналов светофора, нарушении правил встречного разъезда и ряд других.