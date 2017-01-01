В выходные запланированы масштабные отключение воды в ряде пермских районов

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Фото: Yandex.ru

В предстоящие выходные жители нескольких районов Перми останутся без воды. Об этом сообщает сайт «Новогор-Прикамья».

Так, с 9:00 21 сентября до 9:00 22 сентября водоснабжение ограничат в домах по адресам:

ул. Добролюбова, 1, 10, 4, 6;

ул. Дружбы, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 4, 7;

ул. КИМ, 101, 74А, 78, 91, 93, 93А, 95, 97, 99;

ул. Тургенева, 12, 14, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 39, 41;

ул. Халтурина, 2.

Также с 9:00 21 сентября до 9:00 22 сентября отключение пройдет в домах:

ул. 9 Января, 16;

ул. Колхозная 1-Я, 2, 2Б, 4, 8;

ул. Красина, 12, 14, 16, 26, 33, 35, 38;

ул. Маяковского, 1, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33А, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 4, 40, 41, 41/1, 41А, 42, 42Б, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 46Б, 48, 5, 51, 53, 7, 8, 9;

ул. Новоколхозная, 1, 2;

ул. Республиканская 2-Я, 10;

ул. Сергея Есенина, 1, 11, 13, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9А;

ул. Сорокинская 2-Я, 13;

ул. Ударника, 11, 3, 4, 5, 7, 9;

ул. Физкультурников, 8;

ул. Фоминская, 42, 52, 56.

С 10:00 21 сентября до 10:00 22 сентября воду отключат в домах по ул. Братской, 171, 171А, 173, 175 в Свердловском районе.

22 сентября с 9:00 до 19:30 без воды останутся жители домов по ул. Костычева, 32, 31, 33, 34, 36.

21 сентября, с 9:00 до 20:00 воды не будет по ул. Крупской, 9 и ул. Фрезеровщиков, 50 .