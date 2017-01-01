В Пермской художественной галерее открывается выставка театральных работ Юрия Лапшина

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пермская государственная художественная галерея

26 сентября в Пермской художественной галерее открывается выставка театральных работ Юрия Лапшина«Театр и только театр». Об этом сообщают в пресс-службе галлереи.

В основе экспозиции — живописные и графические эскизы к драматическим и оперным спектаклям 1970-1980 годов из собрания Пермской галереи, в том числе переданные художником в дар музею в 2018 году. Дополняют театральную серию работы из мастерской художника, созданные в последние годы — в них Юрий Лапшин представляет современное прочтение поставленных ранее спектаклей.

Театру Лапшин отдал 20 лет жизни. За это время он сделал более 100 постановок. Среди них: «Любовь, джаз и черт» Ю. Грушаса (1978) в Кизеловском драматическом театре; «Лес» А. Островского (1981) и «Тень» Е. Шварца (1982) в Березниковском драматическом театре; «Прощание в июне» А. Вампилова (1980), «Коммунист» Е. Габриловича (1981), «А все-таки она вертится» А. Хмелика (1982), «Светлана» В. Жуковского (1983) в Пермском ТЮЗе; «Маленький спектакль на лоне природы» С. Лобозёрова (1984), «Вдовий пароход» И. Грековой и П. Лунгина (1985), «Кабанчик» В. Розова (1987), «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира (1988) в Пермском драматическом театре.

Эскизы к спектаклям

Фото: Пермская государственная художественная галерея

Открытие выставки состоится 26 сентября в 18:30