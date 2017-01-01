Увеличение рождаемости в Прикамье ожидают лишь через 4-5 лет Такой прогноз объясняется действием программ на улучшение жилищных условий и увеличением женщин репродуктивного возраста

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Фото: Ирина Молокотина

Вчера, 19 сентября, на пленарном заседании Заксобрания министр социального развития Павел Фокин представил доклад о семьях с детьми в Прикамье.

Министр сообщил, что в 2018 году в крае родилось 29 526 детей. Коэффициент рождаемости составил 11,3 на тыс. человек населения, что выше, чем в среднем по России. В Пермском крае в 2018 году зарегистрировали 1,674 рождений на одну женщину (1,579 — России и 1,560 — в ПФО).

Павел Фокин отметил, что в Пермском крае, как и в целом России наблюдается снижение рождений первых детей, которое обусловлено снижением количества женщин репродуктивного возраста в категории 20-29 лет. Их численность за последние шесть лет снизилась на 25%, хотя на них приходится более 55 % от всех рождений. «Уменьшение численности молодых женщин в возрасте 20-29 лет влияет и на сокращение вторых и последующих рождений. Также на снижение рождаемости влияет принятие отложенного решения о рождении первого ребенка. В Прикамье средний возраст рождения первого ребенка составляет 29 лет. А это, в свою очередь, влияет на решение о рождении второго, третьего и последующего ребенка», — пояснил министр.

На вопрос депутатов, изменится ли когда-нибудь ситуация с рождаемостью в лучшую сторону, Павел Фокин сообщил, что положительная динамика с рождаемостью может сложиться только через 4-5 лет. «Действует проект «Демография», введено огромное количество выплат из федерального бюджета на первого и третьего ребенка, а также на второго — за счет материнского капитала. Достаточно большой объем ресурсов предусмотрен на улучшение жилищных условий, так как этот вопрос называют одним из самых сдерживающих факторов, почему в семьях не рожают. Для этого есть материнский капитал, который индексируется, и погашение ипотеки на 450 тыс. руб., программа «Молодая семья», 6%-ная ипотека. Если все это собрать вместе, получается большой ресурс для того, чтобы обеспечить семью жилищными условиями. Если же говорить по возрастному формату, то увеличение количества женщин репродуктивного возраста прогнозируется через пять лет, тогда мы выйдем в плюс по рождаемости.

Отметим, что нынешние женщины 20-29 лет были рождены между 1990-1999 годами, когда произошел резкий спад рождаемости.