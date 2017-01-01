В Пермь пришли продолжительные заморозки

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С 20 сентября на территорию Перми и края пришёл продолжительный циклон. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, к 24 сентября температура воздуха окажется ниже нормы на 6°.

В ночь на субботу в Перми температура также может опуститься до 0°. Днем ожидается увеличение облачности и вероятны дожди. Температура воздуха останется на том же уровне — от +6…+8° при выпадении осадков до +10…+12° при прояснениях. Такая температура ниже нормы примерно на 3°.

С воскресенья, 22 сентября, появляются предпосылки для более серьезного похолодания. В Зауралье выйдет южный циклон и дневная температура в Пермском крае, скорее всего, не достигнет +10° даже по южным районам. Ночью на значительной части края ожидаются заморозки до 0…-3° (более интенсивные по западу и северо-западу).

По данным Гидрометцентра, в субботу в Перми вероятность дождя составит 85%, дневная температура не превысит +9°, в субботу станет ещё холоднее — до +8°. При этом обе ночи в краевом центре температура воздуха не превысит +2°.