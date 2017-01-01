«Молот-Прикамье» проиграл второй гостевой матч «Югре»

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Фото: Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

«Молот-Прикамье» во втором матче своего выездного тура уступил в Ханты — Мансийске местному клубу «Югра» в овертайме. Основное время матча регулярного чемпионата ВХЛ закончилось вничью 3:3.

В составе пермяков отличились Андрей Белозеров (дважды) и Иван Захарчук.

Главный тренер «Молота-Прикамье» Павел Десятков:

— Была хорошая игра с хорошей командой. «Югра» где-то «накормила» нас в меньшинстве в первом периоде. Во втором мы много оборонялись, и много было численного меньшинства — за два периода практически 12 минут. Естественно, где-то «наелись», и нам не хватило свежести в реализации преимущества «5 на 3» и «5 на 4». Ребята вытащила эту игру, и заработали 1 балл.

Пермский клуб набрал в этом матче одно очко и продолжает занимать место в средине турнирной таблицы.

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