В Пермском крае смертность среди трудоспособного населения выше, чем в среднем по России, на 20% По словам министра здравоохранения, главные причины смертности — это запущенные болезни, несвоевременное обращение и отсутствие профилактики

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 19 сентября, министр здравоохранения Оксана Мелехова представила депутатам Заксобрания доклад «О состоянии здоровья населения Пермского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Пермском крае по итогам 2018 года».

Министр здравоохранения сообщила, что в 2018 году, по сравнению с 2017 годом выросла смертность среди трудоспособного населения Пермского края — с 590,3 до 603,9 на 100 тыс. человек. Отметим, что в РФ средний показатель равен 483,5 на 100 тыс. населения (то есть смертность в крае больше общероссийского уровня на 20%), а в ПФО — 519 человек на 100 тыс. населения). Чаще всего люди умирали от болезни системы кровообращения (30,5%). Затем идут внешние причины — 25,8%, а следом — новообразования (13%).

Оксана Мелехова отметила, что главные причины смертности — это запущенные болезни, несвоевременное обращение и отсутствие профилактики. По словам министра, уровень смертности сельского населения выше, чем городского. В сельской местности смертность составляет 760,4 человека на 100 тыс. населения (240,3 умерли из-за болезней системы кровообращения, 230,7 — из-за внешних причин и 103,1 — из-за новообразований), а в городе — 556,7 на 100 тыс. человек (из них 167,3 умерли из-за болезней системы кровообращения, 133,4 — из-за внешних причин, и 78 — из-за инфекционных болезней). Оксана Мелехова предполагает, что высокий уровень смертности в сельской местности связан с трудной доступностью и вообще с низкой активностью сельского населения касательно походов к врачу и прохождения профилактических медицинских осмотров.

Спикер парламента Валерий Сухих отметил, что существует такое понятие — правило «золотого часа», которое означает, что шанс спасти человека с инсультом или инфарктом больше, если вовремя оказать ему необходимую помощь. «Сейчас по территориям разные транспортные схемы. Скажем, везли пациента в один муниципалитет, он отказался, повезли в другой — там тоже не срослось, а когда привезли в Пермь, то внесли его в больницу уже вперёд ногами», — заявил председатель ЗС, а потом спросил, не приведёт ли оптимизация медицинских учреждений и изменение маршрутизации бригад скорой помощи к увеличению смертности.

Оксана Мелехова ответила, что когда проводится оптимизация, важно учитывать время доставки пациента. Она сообщила, что ведётся жёсткий мониторинг за работой скорой медицинской помощи: время доставки, время приезда, количество умерших до прибытия скорой, количество умерших в карете скорой помощи. При этом мониторинг ведётся как в объединённых, так и не объединённых учреждениях. «Риск есть, но он под контролем. Мы сейчас пересматриваем всю скорую медицинскую помощь. У нас дисбаланс: в Перми больше нагрузка на скорую помощь, но меньше бригад, а в крае — наоборот. Чтобы решить проблему возки из больницы в больницу, мы планируем создать в крае единый диспетчерский центр, который будет следить за всеми бригадами», — заявила министр здравоохранения.

После этого Валерий сухих отметил, что предынфарктное и предынсультное состояние — это следствие. «Причина состоит в том, что человек часто нервничает. Значит, в жизни у него что-то не так. Проводились ли какие-то научные работы по исследованию этого вопроса?» — спросил он.

«На уровне региона таких исследований не было, но Федерация дала старт исследованию генома», — отметила чиновница.

«Я про другое. Я про настроение в обществе в отдельно взятой территории, оптимизм, отсутствие работы и перспектив. Если всё плохо, то люди уезжают, а если хорошо, то артериальное давление повышается только от радости. Давайте подумаем над этим вопросом», — отметил Валерий Сухих.

В итоге министр заявила, что минздрав края принял и рассмотрит предложение депутата провести такое исследование.