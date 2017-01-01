Выпускник Пермского политеха привлёк в свой стартап 146 млн долларов

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Семён Лицын

Советский эмигрант, один из изобретателей флешки, выпускник Пермского политеха Семён Лицын готовится выпустить аккумулятор, который позволит зарядить смартфон всего за полминуты. Новый стартап бывшего пермяка уже привлёк 146 млн долларов от таких компаний, как BP, Samsung, Daimler и Millhouse, рассказывает РБК.

На неделе «умного» транспорта EcoMotion Week, которая проходила в июне 2019 года в Тель-Авиве, стартап StoreDot продемонстрировал, как электроскутер полностью заряжается всего за пять минут (обычно на это уходят часы). Технология, над которой компания, основанная выходцами из бывшего СССР, работала семь лет, практически готова: создавать производство аккумуляторов с ультравысокой скоростью зарядки StoreDot собирается в следующем году.

Сооснователь стартапа Семён Лицын, который когда-то внёс заметный вклад в разработку флеш-памяти, считает, что его батареи революционизируют рынок. StoreDot обещает практически мгновенную зарядку гаджетов (ещё в 2014 году компания продемонстрировала зарядку прототипа батареи для смартфона за 30 секунд), быстрозаряжающиеся электродрели, пылесосы, газонокосилки и многое другое. Технологией уже заинтересовались производители электрокаров, владельцы инфраструктуры для их зарядки и разработчики бытовой электроники: за несколько лет StoreDot привлёк 146 млн долларов от BP, Samsung, Daimler и Millhouse.

Семён Лицын родился в 1957 году в Харькове, в трёхмесячном возрасте переехал с семьёй в Пермь.

В 1974 году окончил пермскую школу №7, в 1979-м — Пермский политехнический институт по специальности «Автоматика и телемеханика». Защитил кандидатскую диссертацию в области технических наук в 1982 году в Ленинградском электротехническом институте (ЛЭТИ), преподавал на кафедрах автоматики и телемеханики, экономической кибернетики и вычислительной техники Пермского политехнического института и Пермского сельскохозяйственного института.

С 1991 года живёт в Израиле, работает в Тель-Авивском университете: в 2002—2007 годах — заведующий кафедрой электроники, в настоящее время — профессор кафедры электронных систем.

В 1998—2012 годах параллельно с преподаванием в Тель-Авивском университете он работал над созданием технологии флеш-памяти в компании M-Systems, которая в 2006 году была приобретена SanDisk, поставившей на рынок первый внешний жёсткий диск на основе этого вида памяти. Заняв должность главного научного сотрудника SanDisk, Лицын создал технологию обработки сигнала, которая позволила увеличить плотность элементов памяти. Благодаря этому компания сумела значительно снизить стоимость запоминающих устройств — из дорогого и мало кому нужного гаджета они превратились в те самые флешки, которыми сегодня пользуются десятки миллионов людей.