Состоялся первый авиарейс Пермь — Прага В аэропорту Большое Савино прошло торжественное открытие рейсов в столицу Чехии (Фоторепортаж)

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 18 сентября, авиакомпания «Уральские авиалинии» приступила к выполнению новых регулярных рейсов 811/812 по маршруту Пермь — Прага — Пермь. Рейсы выполняются по средам и субботам на воздушных судах Airbus A320 в двухклассной компоновке — эконом и бизнес. Время в пути из Перми в Прагу составляет около четырёх часов.

Право перерезать красную ленту и начать процедуру регистрации предоставили первым пассажирам европейского рейса. Кроме этого, в рамках открытия отметили победителя конкурса, который проходил на одной из пермских FM-радиостанций. Победителем стала Марина Неброева, которая вырвала победу у своих конкурентов в последний день розыгрыша. Награду, два билета с открытой датой в столицу Чехии, вручил представитель авиакомпании «Уральские авиалинии» Вячеслав Вейсер.

Так же торжественно встретили первый борт из Праги. Лайнер Airbus A320 прилетел из столицы Чехии и приземлился в 13:53. По традиции борт приветствовали водной аркой на перроне.

В среду прямым авиарейсом из Перми в Прагу воспользовались 127 пассажиров. На данный момент продано около 1500 авиабилетов.

Фото: Константин Долгановский