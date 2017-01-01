Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 20 по 27 сентября

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Осень нынче холодная, и хочется чего-то тёплого, яркого и пушистого. Благотворительный «Пушистый фестиваль», фестиваль мишек Тедди «ТеддиЕврАзия» и фестиваль «Расписная суббота» наверняка поднимут настроение. Предстоит несколько выставок и концертов, а также лекции в рамках Пермского открытого университета. встречи с писателями и многое другое. Главное событие предстоящей недели — фестиваль документального кино «Флаэртиана».

В Перми проходит одно из главных кинособытий года — фестиваль документального кино «Флаэртиана» (0+). Отдельная программа спецпоказов посвящена фильмам о театре. Зрители увидят документальные ленты о режиссёрах Роберте Уилсоне и Питере Бруке, а также историю норвежской актрисы Герильд Маусет, перед которой стоит задача сыграть Анну Каренину на русском языке, и фильм Бориса Караджева о Генриетте Яновской и Каме Гинкасе, режиссёрах Московского ТЮЗа.

Киноцентр «Премьер», 21 — 23 сентября

Одно из главных событий фестиваля — премьерный показ фильма члена жюри фестиваля Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» — комедии-реквиема об особенностях кинопроизводства в середине 1990-х в России на примере Свердловской киностудии.

Киноцентр «Премьер», зал №4, 24 сентября, 18:20

Юную аудиторию ежедневно ждут на программу «Герои нашего времени» (0+). Занятия с просмотром и обсуждением документальных фильмов об интересных судьбах обычных и не очень обычных детей, подростков и взрослых — героев нашего времени. Программа включает в себя лучшие фильмы из архива Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана».

Киноцентр «Премьер» (Зал №1), 20-26 сентября, 10:00

«Флаэртиана» продолжает традицию российского документального кино, заложенную Юрием Шиллером, — знакомить своих зрителей с русской провинцией. Возвращаемся к истокам, исследуем деревенский уклад и встречаем настоящие человеческие истории — всё это в рамках программы «Назад в деревню». Зрители увидят фильм Антона Погребного «Дом у реки» (12+) — историю, уже получившую Приз жюри «За вклад в духовно-нравственное возрождение России» в рамках фестиваля «Встреча-2019».

Киноцентр «Премьер» (Зал №5), 26 сентября, 16:20

На церемонии закрытия фестиваля будут объявлены лауреаты девятнадцатой «Флаэртианы» и показан фильм-победитель международного конкурса.

Органный концертный зал, 26 сентября, 19:00

В Перми начались Гражданские сезоны «Пермские дни памяти», приуроченные к Дню памяти жертв политический репрессий — 30 октября. В рамках событий гражданских сезонов проходит спектакль-променад «Зона голоса» (12 +), посвящённый трагедии «Большого террора» 1937-1938 годов и основанный на документальных фактах, свидетельствах и воспоминаниях пермяков. Зрителей приглашают пройти не только через город, но и через время, чтобы оказаться внутри эпохи, где в любую минуту жизнь может оборваться без всякой причины. Пеший маршрут начинается от памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище и пролегает через знаковые места, связанные с топографией террора Перми — мимо здания бывшей тюрьмы НКВД № 1 (ныне СИЗО № 1), Тюремный сад (ныне сад Декабристов), «Дом чекистов», а также через «последние адреса» нескольких пермяков, ставших жертвами репрессий.

Все события, персонажи, фамилии этого спектакля реальны, информация достоверна. В спектакле использованы материалы государственных и ведомственных архивов, архива Пермского краевого отделения общества «Мемориал», а также воспоминаний, опубликованных в региональной Книге памяти «Годы террора».

Зрители станут участниками событий, городские улицы, дворы и парки Перми — декорациями, давно снесённые дома — знаками, а реки — пределами миров. Формат иммерсивного театра позволяет зрителю очутиться в известных местах города, но в новом для себя слое реальности: за каждой локацией, улицей или зданием скрывается своя история. В наушниках мы слышим голоса прошлого, одновременно с этим находясь в настоящем. Пристальное внимание к деталям, современные инструменты саунд-дизайна и музыкальное оформление стирают границу между спектаклем и реальностью. Зритель, таким образом, погружается в историю целиком. Это погружение — иммерсия — позволяет участнику быть глубоко сопричастным к происходящему.

Иммерсивный спектакль — это не экскурсия, а лирическая прогулка через воспоминания, которая позволяет взглянуть на город по-новому.

Регистрация на https://perm-city-center.timepad.ru/events/, 27 сентября в 18:30, 28 сентября в 14:30 и 17.00

В Центральном выставочном зале в очередной раз пройдет праздник медведей и их друзей «ТеддиЕврАзия».

«ТеддиЕврАзия» проходит в Перми уже в третий раз. Он посвящён плюшевому медведю — популярной детской игрушке. Разработка германской фирмы Steiff разошлась по всему свету, а в США медведь получил имя Тедди.

Уже дольше века образ любимого плюшевого медведя для миллионов людей на всей планете символизирует важнейшие человеческие ценности: искренность и чистоту детства, семью и домашний уют, дружбу, доброту, доверие, юмор. Люди независимо от возраста продолжают играть со своими любимцами — одевать их, заботиться, организовывать им поездки и приключения, привнося новые краски и в свою собственную жизнь. Игрушка вне времени — медведь Тедди — это лучший посланник и миротворец, ведь любовь к нему не требует перевода.

Традиционно фестиваль наполнен мастер-классами, шоу, лекциями. Организаторы проведут конкурс среди авторских медведей Тедди, друзей плюшевых медведей и кукол. Тема конкурса — «Стороны света».

Центральный выставочный зал, 20 — 22 сентября, открытие 20 сентября в 12:00

Пермский дом народного творчества «Губерния» приглашает на фестиваль «Расписная суббота» (0+), посвящённый традиционной уральской росписи. На мозаичном фоне центров русской народной росписи уральский стиль выделяется своей целостностью. Мастера-профессионалы, работая в составе бродячих артелей, размещали на дверях и стенах дома, на мебели и предметах быта изображения сказочных птиц и зверей, цветущих и плодоносящих растений. Они тонко чувствовали и точно выражали в своих работах поэтически сказочное миропонимание пермских крестьян.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 21, 22 сентября

Formula N (12+) — это два имени и два голоса, знакомые каждому ценителю академической музыки в нашем городе: Наталья Кириллова (сопрано) и Наталья Буклага (меццо-сопрано), ведущие солистки Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. В программу гала-концерта двух N войдут оперные фрагменты, а также камерные дуэты русских и зарубежных композиторов XVII-XX вв. Партии фортепиано исполнят ведущие концертмейстеры театра оперы и балета — Жанна Исхакова и Кристина Басюл. Режиссёр концерта — заслуженная артистка России Татьяна Полуэктова.

Частная филармония «Триумф», 25 сентября, 19:00

«Прокляты, но не забыты» (16 +) — такое название получил большой выставочный проект, посвящённый творчеству художников и поэтов знаменитой «Лианозовской школы». Проект приурочен к 45-летию «Бульдозерной выставки».

«Прокляты, но не забыты»

«Лианозовская школа» была самым известным сообществом нонконформистов в СССР, центром которой были художник и поэт Евгений Кропивницкий и его зять художник Оскар Рабин. Организованная Оскаром Рабиным в сентябре 1974 года «Бульдозерная выставка» стала символом борьбы свободного искусства с системой. Сотрудники КГБ прозвали «лианозовцев» проклятыми за абсолютную бескомпромиссность в борьбе за свободу творчества.

«Лианозовская школа явилась своеобразной формально-тематической матрицей нонконформизма как художественного движения: на показах картин в Лианозово зрители могли видеть то главное, что нонконформизм противопоставил советскому искусству — критический реализм, абстракцию, сюрреалистические фантазии и просто «безыдейную» живопись, отличавшуюся ярко выраженным частным взглядом на жизнь», — Екатерина Андреева. «Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва—Ленинград, 1946—1991»

Пространство выставки включает в себя более 50 живописных и графических произведений Евгения Кропивницкого, Оскара Рабина, Владимира Немухина, Льва Кропивницкого, Ольги Потаповой и Валентины Кропивницкой, а также большой массив поэтических текстов и воспоминаний «лианозовцев» (Игоря Холина, Генриха Сапгира, Всеволода Некрасова, Яна Сатуновского, Евгения и Льва Кропивницких).

Галерея частных коллекций «Уникум», 26 сентября — 15 января

Выставочный проект «Городок» (6 +) — это спокойный, вдумчивый рассказ о жизни в тихой провинции. Это та известная многим русским бытность, где есть определённый уклад жизни, где старина мирно уживается с современностью, где нет противоречия исторических архитектурных памятников и деревянных домишек с балкончиками и резными наличниками и где живут своей неспешной жизнью дети, молодёжь, работники учреждений, домохозяйки и старики. Это может быть Чердынь или Кунгур, Суздаль или Переславль-Залесский…

Всё это многообразие несуетной жизни подмечено и представлено на выставке в работах Ольги Субботиной.

Художник Ольга Субботина — мастер декоративного искусства. Свои произведения она создает в технике батика, используя роспись по шёлку и делая авторские варианты шитых из суровой бязевой ткани фигур.

В экспозиции в галерее «Марис-Арт» интригующе соединены разные по материалу и технике произведения, словно дополняющие друг друга и передающие неповторимость атмосферы самой жизни.

Галерея «Марис-Арт», 21 сентября — 6 ноября

На ежегодной выставке, которая обычно называется «Осенний вернисаж», а в этом году — «Прекрасное далёко» (0+), представлено более 100 работ пермских художников, выполненных в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Среди участников выставки много молодёжи, только начинающей свой путь в большое искусство. Показаны новые произведения — пейзажи, портреты, натюрморты, предметы декоративно-прикладного искусства, отражающие очарование повседневной жизни, «естественного» окружения человека.

Дом художника, с 21 сентября

В рамках проекта «Пермский открытый университет» на этой неделе пройдёт лекция «Развитие как способ жизни» (16+). Доктор технических наук, профессор и бизнес-тренер Андрей Теслинов расскажет о том, что такое развитие и чем оно отличается от всего остального. Формат лекции — совместное порождение смыслов в жанре конструктивной философии.

Завод им.Шпагина, 23 сентября, 17:00

«У Лукоморья…»

В Перми продолжается работа выставки «У Лукоморья…» (0+), на которой представлены 14 работ, выполненные в технике горячего и холодного батика Екатериной Безденежных. «Выставка посвящена произведениям Александра Сергеевича Пушкина. В картинах мне хотелось передать атмосферу таинственности из волшебных сказок Пушкина. Это выставка для меня — как мост, соединяющий мои детские фантазии с детством моих детей. Сейчас, во взрослом состоянии, читая про золотого петушка и мёртвую царевну, вспоминаю свои отроческие ощущения. Надеюсь, что мои работы передадут впечатления от прочитанных сказок, где есть место говорящим животным, загадочным существам, царям и царевнам», — говорит художница.

Пермская краевая библиотека им.Горького, до 30 сентября

На традиционном благотворительном «Пушистом фестивале» (0+) пермяков будет ждать выставка животных из приютов, конкурс яблочного пирога, котомаркет с интересными вещицами, живая музыка, экомаркет, благотворительные кафе, мастер-классы по декору, детская зона с игровой площадкой и аквагримом, разбивание пиньяты, сбор отходов в переработку, eco second ярмарка волшебной одежды, а также эколекции и лекции об уходе за кошками от ведущих ветеринаров города. Впервые на фестивале пройдет trawel-встреча с Андреем Янкиным «Индия внутри: как открыть для себя страну миллиона богов и своё сердце».

Культурное пространство «Часовой завод», 21, 22 сентября, 12:00

В «Хохловке» на праздник Рождества Богородицы (0 +) откроются двери старейшего музейного памятника — Богородицкой церкви. На один день памятник деревянного зодчества, который готовится к реставрации, откроет свои двери для посетителей.

Богородицкая церковь — самая старая постройка музея. Она была срублена ещё при Петре I. Её престольный праздник «Неопалимая купина» отмечается 17 сентября.

Церковь была перевезена в «Хохловку» в 1971 году.

Праздник Рождества Богородицы в Пермском крае был одним из наиболее почитаемых осенних праздников. В субботу, 21 сентября, он завершит цикл женских осенних праздников в «Хохловке». В этот день в музее состоятся мастер-классы по пению женских лирических песен и рукоделию. В Богородицкой церкви прозвучат песнопения, посвященные Богородице. Духовные песнопения можно послушать и в Преображенской церкви.

Участники праздника: фольклорный ансамбль АЭМ «Хохловка», студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина», ансамбль «Семейка», фольклорный проект «Река», фольклорный ансамбль «Узоры».

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 21 сентября, 12:00

Творческая встреча с писателями-фантастами Марией Семёновой и Анной Гуровой

В Перми пройдёт творческая встреча с писателями-фантастами Марией Семёновой и Анной Гуровой (Санкт-Петербург) (12+). Писательница и литературный переводчик Мария Семенова — автор исторических произведений и детективных романов в жанре «славянского фэнтези». Из-под её пера вышли «Волкодав», «Валькирия», «Аратта», «Братья» и многие другие произведения. Анна Гурова — писательница, сценарист, редактор и переводчик, автор более 30 книг в жанрах фэнтези и детской литературы. Писательницы расскажут о своем творчестве, ответят на вопросы читателей, желающие смогут получить автограф.

Пермская краевая библиотека им.Горького, 23 сентября, 18:00

Здесь же пройдёт презентация новой книги Александра Старовойтова «Многоликий дед» (12+).

Пермская краевая библиотека им.Горького, 24 сентября, 18:00

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