Муниципальные округа получат право на льготы Сокращённые в муниципальных округах чиновники тоже смогут получить пособие из краевого бюджета

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Кочёво — типичный муниципалитет Коми-Пермяцкого округа

Фото: Администратор

newsko.ru

Сегодня, 19 сентября, депутаты краевого парламента приняли в двух чтениях проект поправок в Закон 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае». За принятие законопроекта проголосовали все депутаты.

Напомним, закон 191-ПК был принят 28 февраля 2018 года для того, чтобы мотивировать муниципалитеты объединяться и создавать в своих границах городские округа.

Во-первых, городским округам предусматривается компенсация доходов по НДФЛ, которые они теряют после изменения статуса территории (в районы передаётся 7% от НДФЛ, а в городские округа — 2%).

Во-вторых, на каждый рубль высвобожденных средств от расходов на содержание органов местного самоуправления, образовавшихся в результате процессов преобразования, власти Прикамья начали выделять городскому округу 1 руб. из краевого бюджета.

В-третьих, законом установлена выплата денежного пособия муниципальным служащим, которые после объединения не смогут найти работу. Право на получение пособия имеют глава района, его заместители, председатель Земского собрания, глава администрации района и его заместители, глава поселения, а также председатель гордумы или Совета депутатов. Им компенсируют потерянный доход в течение одного года.

В случае если чиновник сможет найти работу, но его зарплата будет ниже зарплаты до объединения, ему будут доплачивать разницу. Но этот закон был разработан ещё до того, как на федеральном уровне разрешили создавать новый вид муниципального образования — муниципальный округ.

Кроме того, в Пермском крае образованы уже 10 муниципальных округов (Александровский, Берёзовский, Гайнский, Косинский, Кочёвский, Кудымкарский, Ординский, Уинский, Юрлинский, Юсьвинский). И 29 сентября и 27 октября в этих округах пройдут выборы депутатов гордум объединённых муниципалитетов, после чего полномочия депутатов земских собраний и прежних гордум автоматически прекратятся.

Объединение в этих муниципалитетах также коснулось администраций района и города: часть руководителей либо уже сложили свои полномочия, либо сделают это до конца года. При этом действие закона, который предусматривает пособие потерявшим работу чиновникам, компенсации муниципалитетам потерянных доходов по НДФЛ, а также субсидию «рубль на рубль» за сокращение кадрового состава администраций, на муниципальные округа не распространяется. А это значит, что эти чиновники, а также сами муниципальные округа, не имеют права претендовать на деньги из краевого бюджета. Чтобы устранить эту несправедливость, власти Прикамья разработали проект поправок в 191-ПК.

Во-первых, в закон включат термин «муниципальный округ», после чего муниципальные округа смогут получать 1 руб. из краевого бюджета на каждый рубль, сэкономленный благодаря оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления.

Во-вторых, чтобы руководители из муниципальных округов, которые уже потеряли работу или потеряют её до вступления поправок в силу, успели подать заявление на получение денежного пособия, предлагается разрешить им подать заявление в течение одного года со дня, следующего за днём досрочного прекращения полномочий или увольнения с муниципальной службы.

Положения, касающиеся срока подачи заявления о назначения денежного пособия, применяются к правоотношениям, возникающим при назначении денежного пособия лицам, полномочия которых досрочно прекращены или которые уволены с муниципальной службы после дня вступления в силу настоящего Закона (то есть с февраля 2018 года).

Во-третьих, из законопроекта вообще убирается понятие «выпадающие доходы». В пояснительной записке говорится, что с 2020 года планируется установить одинаковый норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц, дополнительно передаваемых с краевого уровня бюджетам муниципальных районов, городских и муниципальных округов, в размере 17%.

В связи с этим, как поясняют авторы законопроекта, у преобразованных муниципальных округов не будет выпадающих доходов. Поэтому предлагается исключить из 191-ФЗ нормы, касающиеся иных межбюджетных трансфертов бюджетам преобразованных муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов.

Положения закона, касающиеся предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам преобразованных муниципальных образований, применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета края начиная с бюджета на 2020—2022 годы.