В Прикамье начнут штрафовать за продажу вейпов несовершеннолетним

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Сегодня, 19 сентября, депутаты краевого парламента приняли законопроект о внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском крае» и законопроект о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них.

Штраф за розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, если эти действия не содержат признаков административного правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, либо признаков уголовно наказуемого деяния, на граждан составит 3—5 тыс. руб., на должностных лиц — 30—50 тыс. руб., а на юридических лиц — 50—80 тыс. руб.

При этом в заключении об оценке регулирующего воздействия говорится, что по просьбе уполномоченного по защите прав предпринимателей авторы законопроекта уменьшили для юрлиц размер штрафа: ранее его предполагали установить в размере 100—150 тыс. руб.

Также в законопроекте прописано, что правом составления протоколов об административных правонарушениях наделяются должностные лица исполнительного органа госвласти Пермского края, уполномоченного в сфере общественной безопасности, должностные лица органов местного самоуправления и подведомственных им МКУ, а также полицейские, в случае если эти полномочия им переданы по соглашению между МВД и правительством края.

Дела об административных нарушениях будут рассматривать мировые судьи.

Напомним, что, по словам главного нарколога Пермского края Ларисы Юрковой, дети, которые пользуются электронными системами доставки никотина, привыкают к тому, что вводят в себя химические вещества, и впоследствии с лёгкостью переходят на обычное курение. Во-вторых, у вейперов выше риск возникновения хронических заболеваний лёгких, сердечно-сосудистой системы и других болезней, связанных с курением.