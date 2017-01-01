С 1 октября начнётся процедура формирования нового созыва Общественной палаты

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Сегодня, 19 сентября, депутаты краевого парламента в связи с истечением полномочий Общественной палаты Пермского края приняли постановление «О начале процедуры формирования Общественной палаты Пермского края пятого созыва».

Процедуру предлагается начать 1 октября.

Второй проект постановления краевого парламента касается утверждения персонального состава комиссии по определению кандидатур в Общественную палату от Законодательного собрания. В состав комиссии предлагается включить по одному депутату от каждого комитета и сотрудников структурных подразделений аппарата парламента. Оба проекта постановления депутаты приняли единогласно.

Напомним, в марте этого года депутаты приняли поправки в законы об Общественной палате и общественном контроле и привели их в соответствие с федеральным законодательством.

Раньше 24 члена Общественной палаты избирались на краевой конференции общественных объединений и иных некоммерческих организаций из числа делегатов, выбранных на собраниях общественных объединений и иных некоммерческих организаций в муниципалитетах Пермского края.

Ещё по шесть человек назначались губернатором и Законодательным собранием.

Теперь в Пермском крае впервые будет использоваться новый порядок: 12 членов Общественной палаты будут утверждаться губернатором по представлению зарегистрированных на территории края структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Ещё 12 человек будут утверждены Законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Оставшихся 12 членов палаты выбирают члены Общественной палаты, которых утвердили глава региона и депутаты, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.