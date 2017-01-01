ЗС приняло в первом чтении законопроект об освобождении самозанятых от двойной платы за вывоз ТКО

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Сегодня, 19 сентября, депутаты краевого парламента рассмотрели в первом чтении проект закона Пермского края «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей», который призван исправить ситуацию, когда за одну и ту же услугу пришлось бы платить как минимум дважды. За принятие законопроекта проголосовали 43 депутата.

Поправки к законопроекту принимаются до 31 октября. Напомним, ранее из-за жалоб предпринимателей, работающих на дому (они оплачивают услугу и как физлица, и как представители бизнеса), губернатор Пермского края Максим Решетников внёс законопроект об освобождении ИП и некоммерческих организаций от двойной платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), освободив самозанятых индивидуальных предпринимателей от заключения договора с региональным оператором.

Также губернатор наложил мораторий на штрафы ИП за вывоз мусора. То есть предпринимателям, которые до 15 сентября заключили договор с региональным оператором по обращению с ТКО «Теплоэнерго», не будут выставлены штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение договора.

Предварительный вариант законопроекта уже рассмотрели 6 сентября в «нулевом» чтении на постоянно действующей рабочей группе Заксобрания по ЖКХ. В результате старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию с представительными и исполнительными органами края, органами местного самоуправления Вероника Файн заявила, что 184-ФЗ и 189-ФЗ не дают субъекту РФ права освобождать физлиц и ИП от платы за вывоз ТКО.

«Законодательство чётко говорит о платности предоставляемых услуг и отсутствии у субъекта права на освобождение от платы. Поэтому мы более склоняемся к льготному и дифференцированному тарифу — пусть он будет всего 1% от тарифа, но это будет льготный тариф», — отметила представитель прокуратуры.

Однако Антон Удальёв сообщил, что если край сделает льготный тариф даже в одну копейку, то её необходимо будет начислить. «А это серьёзные расходы на начисление и выставление платёжных документов», — сказал он и показал, как выглядят эти документы: одна квитанция для граждан и несколько бумаг для ИП.

Между первым и вторым чтениями законопроект планируется доработать, после чего документ обретёт свой окончательный вид.