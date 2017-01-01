В развитие Пермского НИИ сельского хозяйства планируется инвестировать около 420 млн руб.

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Губернатор Пермского края Максим Решетников посетил Пермский научно-исследовательский институт сельского хозяйства (филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН) в посёлке Лобаново. Глава Прикамья осмотрел действующий семеноводческий комплекс, строящуюся теплицу для семеноводства картофеля, лабораторию, а также технику и оборудование, приобретённое при краевой поддержке, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В рамках краевых грантов на реализацию научно-технических проектов в прошлом году было приобретено 16 единиц оборудования, в том числе полевая техника, технологическое и лабораторное оборудование. При поддержке краевого министерства сельского хозяйства и продовольствия институтом была приобретена станция, которая с помощью спутниковой навигации обеспечивает высокую точность всего цикла сельскохозяйственных работ. Радиус её действия — 50 км. Уже сейчас предприятие развивает семеноводческий комплекс, который производит порядка 1 тыс. т семян в год. В планах НИИ — до 2022 года увеличить этот показатель минимум вдвое.

Благодаря федеральной поддержке по программе «Развитие селекции и семеноводства картофеля» и программе развития ПФИЦ УрО РАН был проведён ремонт зданий и сооружений НИИСХ. До конца 2019 года будут отремонтированы ещё четыре объекта: лабораторные корпуса и складские помещения для хранения семян. Общий объём инвестиций за 2018—2019 годы составил порядка 110 млн руб. Вся полевая техника успешно показала себя в работе. Например, приобретённый зерноуборочный комбайн собрал уже свыше 400 т семян.

Сейчас здесь масштабный имущественный комплекс общей площадью 8,5 тыс. га, из них обрабатывается 2,5 тыс. га земли, 1 тыс. — по научно-техническому договору с пермскими сельхозпроизводителями; функционируют четыре лаборатории, в том числе биофотоники, биологически активных кормов и «точного» земледелия.

Директор ПФИЦ УрО РАН Александр Барях рассказал о планах на ближайшие три года. На площадке НИИ планируется организация общественно-деловой зоны, селекционно-семеноводческого комплекса, ярмарочной площадки и опытного поля, кластера новых видов удобрений, научно-образовательного животноводческого комплекса на 200 голов, питомника садовых и лесных растений. Предполагается, что здесь будет применяться экспериментальная производственная база и цифровая сельхозтехника. В развитие института с 2019 по 2025 год планируется инвестировать порядка 420 млн руб., из них порядка 80 млн руб. — из внебюджетных источников.

Максим Решетников отметил, что, по сути, здесь может быть создан центр компетенций, который объединит науку, практику и новые технологии в сельхозотрасли. Здесь же можно будет проводить крупные мероприятия и конференции, студенты смогут проходить производственную практику и разрабатывать стартапы. Для удобства размещения студентов на площадке института рассматривается возможность обустройства общежития.

Как заявил Александр Барях, для создания научно-производственной кооперации на базе института есть предпосылки. Имеются индустриальные и научные партнёры: налажено сотрудничество с Пермской сельхозакадемией, лесоперерабатывающими, химическими и сельскохозяйственными предприятиями края.

Среди перспективных проектов исследовательского института — выращивание стойкой к холодам культуры тритикале (гибрид пшеницы и ржи), производство масличных семян, которое позволит увеличить объём переработки их в крае до 30—40 тыс. т в год. Оба проекта НИИ планирует представить краевому минсельхозу для получения господдержки.

Также глава института представил проект по использованию безводного аммиака для обработки почвы. Как заявил Александр Барях, в аммиаке содержание азота составляет 82%, что делает этот продукт дешёвым источником азота, необходимого в земледелии.