Объекты ПЗСП будут представлены на ярмарке недвижимости



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Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

С 20 по 22 сентября 2019 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59, 2-й этаж) состоится традиционная ярмарка недвижимости. Участие в ней примет ПЗСП, одна из ведущих строительных компаний Перми, сообщает пресс-служба ПЗСП.

В этом году строительная компания АО «ПЗСП», постоянный участник выставки, представит на ярмарке недвижимости несколько объектов, которые строятся по фирменной технологии Э-600. Это дома в Кировском районе — на ул. 5-й Каховской, 8в и ул. А. Ушакова, 15, две новостройки на Вышке-2 — на ул. Иньвенской, 19 и ул. Целинной, 53, и долгожданный дом на ул. Кисловодской, 12 в районе Мильчакова.

Кроме того, на выставке будет представлен новый объект комфорт-класса в центре города, на ул. Екатерининской, 177а — дом «Дипломат», инвестором в строительство которого выступает компания «ПЗСП-Инвест».

Также посетители выставки смогут ознакомиться с планами строительства ПЗСП на 2019—2020 годы и оставить заявку на будущую новостройку. Вход на выставку бесплатный, часы работы: 20— 21 сентября — с 11:00 до 19:00, 22 сентября — с 11:00 до 17:00.

В компании рассказали, что с 1 октября произойдёт плановое повышение цен на квартиры от ПЗСП, поэтому у посетителей выставки будет отличная возможность выбрать подходящую квартиру от застройщика и забронировать её прямо на ярмарке.

Более подробная информация — по телефону горячей линии 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф.

Застройщики: АО «ПЗСП», ООО «Спецстрой Целинная, 53», ООО «Спецстрой Кисловодская, 12», ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ЗАО «Дедал».

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