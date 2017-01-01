За недостаточную работу с «уклонистами» военком привлечён к ответственности

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Прокуратура Кишертского района Пермского края проверила исполнение законодательства о призыве граждан весной 2019 года в военном комиссариате Кишертского и Суксунского районов. О результатах проверки сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, как свидетельствует из сообщения ведомства, должностные лица военкомата не принимали мер к поиску «уклонистов». В результате этого призывники «необоснованно избежали привлечения к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ (неисполнение гражданами обязанностей по военному учёту), ст. 21.6 КоАП РФ (уклонение от медицинского обследования)».

По итогам проверки прокурор района внёс военному комиссару Кишертского и Суксунского районов Пермского края представление, к дисциплинарной ответственности привлечён один из руководителей военкомата.