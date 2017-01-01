С субботы по Героев Хасана ограничат движение

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Администрация Перми

В ходе прошедшей вчера, 18 сентября, Instagram-конференции глава Перми Дмитрий Самойлов рассказал о ходе ремонта улиц Героев Хасана и Революции и обозначил сроки открытия движения по ним.

Так, с 21 сентября на участке ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до дома № 64б на ул. Героев Хасана будет ограничено движение транспорта.

На данном участке подрядчик будет вести работы параллельно сразу на двух участках, чтобы ускорить ход ремонта и сократить период неудобств для водителей.

Введение ограничения необходимо для производства работ по переустройству канализации. До конца ноября движение в этом месте будет осуществляться по одной полосе в сторону центра города и по существующему разворотному кольцу в сторону Липовой горы.

Открыть движение на участке ул. Революции от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта в полном объёме планируется во второй половине октября.

Закрытый сейчас участок дороги от Компроса до ул. Куйбышева откроют в конце 2019 года.