Где чьи полномочия? Члены правительства и депутаты поспорили, должна ли краевая власть финансировать полномочия муниципалитетов

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Вчера, 18 сентября, на заседании комитета по промышленности, налогам и экономической политике Заксобрания депутаты рассмотрели проект поправок в бюджет на 2019—2020 годы, который планируется принять сегодня сразу в двух чтениях.

Одной из поправок во исполнение поручения губернатора по итогам выездного совещания предлагалось выделить в 2019 году 29,9 млн руб. на ремонт помещений школ в посЁлке Юбилейном и посёлке Шумихинском Гремячинского городского округа для размещения там дошкольных групп.

После доклада членов правительства депутат Александр Григоренко, чей избирательный округ находится в Гремячинске, поблагодарил край, что в бюджет закладываются деньги на приведение школ в Шумихинском и Юбилейном нормативное состояние. Однако потом он отметил, что сейчас в крае проходит достаточно много оптимизаций школ и дошкольных образовательных учреждений. «При этом часто для этого нужны дополнительные деньги, которых у муниципалитетов, как правило, нет. И их приходится брать из регионального бюджета. Причём в случае Шумихинского и Юбилейного это произошло ситуативно — есть проблема, и начинаем срочно вносить изменения в бюджет, искать деньги и т. д. Не проще ли системно подойти к этому вопросу и заложить в бюджете на следующий год определённую сумму для решения таких проблем?» — предложил депутат.

Заместитель министра образования, начальник управления экономики образования Ольга Шабурова ответила, что укрупнение образовательных учреждений никак не влияет на их имущественный комплекс. «В Гремячинском округе два образовательных учреждения были в очень плохом состоянии. И учитывая финансовое обеспечение этой территории, мы были вынуждены идти через дополнительные поправки в краевой бюджет. Но вообще у муниципалитетов есть ряд других источников, за счёт которых они могут и обязаны обеспечивать надлежащее состояние своих объектов. Тот же ФСР, целевые средства», — пояснила чиновница.

«То есть вы считаете, что муниципалитету достаточно этих средств для решения своих проблем?» — спросил Александр Григоренко.

На что министр финансов Пермского края Елена Чугарина ответила, что, по крайней мере, муниципалитеты должны расставлять приоритеты и не задвигать на задний план проблемы, по которым нужны экстренные меры. «Почему-то когда губернатор выезжает, то понимает эту проблему, а глава района её важной не считает», — возмутилась она.



Александр Григоренко с этим не согласился. «Может, причина в том, что у муниципалитетов просто нет средств на такие вещи? Получается, что мы работаем в ручном режиме. Губернатор приезжает, спасибо ему за это, видит проблему, и правительство срочно начинает её решать. Может, лучше системно подходить к этому вопросу? Будем честными, у муниципалитетов, я говорю не только про КУБ, часто средств просто нет. Деньги надо выделять на дороги, отопление, водоснабжение и т. д. А тема, связанная с модернизацией образовательных учреждений, часто возникает в процессе оптимизации. Потому что сейчас происходит так: учреждения решили оптимизировать, объединить физически детский сад и школу. А потом выясняется, что на это нужны деньги, и речь идёт о десятках миллионов рублей. Понятно, что у муниципалитета на это денег нет и никогда не будет», — заявил он.

Представитель министерства образования подчеркнула, что деньги у муниципалитета есть и должны быть. «И для того, чтобы не доводить ситуацию до такой, какой она стала на Шумихинском и Юбилейном, то есть до ветхости и аварийности здания, надо своевременно приводить здания учреждений в нормативное стояние. А процесс укрупнения как раз и выявляет те неэффективные расходы, которые годами шли с уровня муниципалитета. Когда два пустующих здания школы и детского сада находятся рядом и практически смотрят друг на друга, проще своевременно закрыть одно учреждение и сэкономить муниципальные деньги как минимум на содержание этих объектов и потратить их приведение оставшихся в порядок.

Первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина выступила в поддержку замминистра образования. «Такое точечное вмешательство, которое у нас осуществляется в этом году по ряду муниципалитетов, — это и проблемы, связанные с ремонтами, ремонтами сетей, газификацией, — это всё следствие того, что в течение ряда лет орган местного самоуправления не принимал своевременно нужные решения. Ведь мы с вами ФСР образовывали специально для решения таких проблем. Когда-то все полномочия по распределению таких средств были на краевом уровне: какому муниципалитету, на что дать, сколько денег? И в конце концов было принято решение, что муниципалитеты лучше видят на местах свои проблемы. Поэтому все деньги, раскиданные по разным субсидиям, были собраны в одну субсидию, а муниципалитетам дали право распределять эти деньги самостоятельно на решение тех проблем, которые есть. Но, к сожалению, как показал опыт десяти лет использования этого фонда, у нас не всегда на муниципальном уровне принимаются рациональные решения в части расходования этих средств. Поэтому периодически приходится использовать резервные фонды правительства. Но это на самом деле нонсенс, и так быть не должно», — заявила она.

Депутат Михаил Осокин продолжил дискуссию. «В августе на севере края побывал губернатор. Там были озвучены такие проблемы, как перевозка пассажиров переправой, ремонт жилья и другие вопросы. Какие средства были выделены в этом году?»

Елена Чугарина отметила, что всё, что он перечислил, — это исключительные полномочия муниципалитетов. «Мы должны финансировать муниципальные полномочия? Мы софинансируем их сегодня, выделяем дотацию. Но расстановка приоритетов — это дело местного главы. И если он не считает важным решать вопрос переправы и вопрос аварийного жилья, значит, это его выбор, и у него есть более приоритетные направления», — предположила она.

«Но ситуация всё ухудшается», — возмутился депутат.

«То есть мы должны полностью взять внешнее управление этого муниципалитета на краевой уровень?» — поинтересовалась Елена Чугарина.

«Жалобы от жителей поступают не год и не два», — подчеркнул Михаил Осокин.

«А почему глава не решает эти вопросы?» — возмутилась Елена Чугарина. На что Осокин ответил, что это уже вопрос к властям региона.

«Хорошо, мы возьмём во внешнее управление. У нас есть такие случаи. Мы готовы рассмотреть и взять под управление бюджет этого муниципального образования. ФЗ-131 позволяет это сделать. Но это очень «хорошая» позиция местных властей: когда приезжает губернатор и жители начинают жаловаться, почему-то глава считает, что все жалобы жителей — это проблемы губернатора. Тогда зачем нужен глава и муниципальный бюджет? Давайте посмотрим, куда муниципалитет тратит деньги», — предложила министр финансов.

Михаил Осокин согласился с мнением, что глава не выполняет свои обязанности, но подчеркнул, что это происходит из-за того, что муниципалитету не хватает денег. «Бюджет поселений в 2000 году был 10 млн руб. В 2018 году — тоже 10 млн руб. Инфляция — 80%. На что строить?» — заявил депутат.

«А почему доходы не растут? Это вопрос к главе. Где рост экономики поселения?» — поинтересовалась Елена Чугарина.

«А из-за чего должны расти доходы? Только из-за увеличения налогов?» — спросил депутат. А Елена Чугарина ответила, что доходы должны расти от заработной платы, рабочих мест и развития местной экономики.

Татьяна Миролюбова как председатель комитета воспользовалась правом рефери и резко завершила обсуждение, передав слово Сергею Ветошкину. Депутат спросил о планах выделения средств на обновления автопарка поликлиник, и тема обсуждения временно поменялась. Но потом слово вновь взял Александр Григоренко, и спор возобновился.

«Не хотел выступать, но придётся. Будем честными, главы сейчас фактически назначаются краевыми властями. Почти весь бюджет муниципалитетов сейчас контролируется через субвенции, дотации и т. д. Собственных источников доходов у муниципалитетов, кроме ряда крупных населенных пунктов, очень мало. Многие веяния, которые осуществляются в муниципалитетах, так или иначе, инициируются краевыми властями, в том числе процесс оптимизации дошкольных учреждений и школ. Поэтому, на мой взгляд, нужно целенаправленно управлять этими процессами на краевом уровне, а во-вторых устранять проблемы, которые там возникают. Я считаю, что проблема оптимизации школьных и дошкольных учреждений – это именно та проблема, где необходим не точечный выездной контроль, который хорошо, что происходит, а некий системный подход. И раз оптимизация требует средств, значит этим должны заниматься краевые власти за счет средств краевого бюджета», - заявил депутат.

Глава фракции партии «Единая Россия» Юрий Борисовец обратился к Александру Григоренко и заявил, что полностью поддерживает его высказывание о том, что край должен влиять на муниципалитеты. «Но вы внесли законопроект о возвращении прямых выборов. Выборы выборами, но бюджет-то никто не поменяет. Как было 10 млн руб., так они и останутся. Если вы считаете, что глава должен быть избран, то как край должен поступать с муниципалитетами, если глава не будет от них зависеть?» — поинтересовался он.

Александр Григоренко ответил, что сейчас по факту мы имеем практически назначаемых глав и практически полностью регулируемые бюджеты муниципалитетов со стороны края. «Моё личное мнение, что если будут возвращены прямые выборы глав, то необходимо параллельно менять и финансовую систему. Естественно, если этот законопроект примут, то мы внесём целую серию законопроектов, которые будут всё это возвращать», — пояснил он.

«А вы не хотите сначала поменять финансовую систему, а потом только возвращать выборы?» — спросил Юрий Борисовец.

«Это вопрос не ко мне, а к руководителю фракции ЛДПР. Я своё мнение высказал. Я считаю, что в муниципалитетах должна быть относительно независимая финансовая система, собственный источник доходов, а главы должны выбираться», — подчеркнул депутат.

Татьяна Миролюбова отметила, что это идеологический спор между фракциями, и предложила передать слово следующему человеку.

В итоге слово взяла Ольга Антипина. «По выступлению Александра Григоренко складывается впечатление, что сидит такая региональная власть, все деньги под себя подобрала и обделила и раздела догола бедные муниципалитеты. Хочу отметить, что все наши межбюджетные отношения регулируются краевым законом, в котором прописано, что мы гарантируем равное обеспечение полномочий и органам местного самоуправления, и органам субъекта РФ. То есть у нас все полномочия обеспечиваются одинаково. И несмотря на это, из краевого бюджета продолжаются финансироваться муниципальные полномочия. Может быть, всё-таки вопрос в эффективности управления теми деньгами, которые выдаются муниципалитетам? Может быть, надо как-то внимательнее быть и населению, и депутатам местного уровня к тому, какой бюджет они принимают и как им распоряжаются? Может быть, тогда таких проблем, которые сейчас возникают, и не будет», — заявила чиновница.

Татьяна Миролюбова отметила, что Александр Григоренко говорил о том, что в муниципалитетах проблемы возникают не из-за того, что главу назначают, а из-за того, что у муниципалитета нет собственной доходной базы. На что Ольга Антипина заявила, что она одинаковая у всего Пермского края. «Но кто-то за эти деньги умудряется вести бюджет, а кто-то нет», —подчеркнула она.



Александр Григоренко поблагодарил краевую власть и губернатора за то, что за последние годы в муниципалитеты направляются серьёзные финансовые средства. «Я понимаю, что вы во многом идёте вразрез полномочий. Грубо говоря, вы не обязаны делать многие вещи. Но, с другой стороны, проблема даже не в выборности глав, а в том, что у муниципалитетов осталось очень мало источников собственного дохода при том объёме полномочий, который у них есть. В любом случае региону придется им помогать. Во-вторых, даже если будет выборность глав, всё равно муниципалитеты останутся в полной зависимости от краевых властей. И, соответственно, край останется отвечать за те или иные проблемы, которые есть в муниципалитете», — пояснил он.

«Что вы понимаете под собственными доходами? Дотация — это тоже собственный доход муниципалитета. Посмотрите на темпы роста бюджета в целом», — отметила Ольга Антипина.

«Спасибо коллеги. Закроем дискуссию», — сказала Татьяна Миролюбова и объявила голосование.