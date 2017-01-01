Театр юного зрителя объявил конкурс творческих работ «Мой ТЮЗ»

Твитнуть Поделиться Поделиться

Приближается юбилей Пермского ТЮЗа. 4 декабря театр отметит 55-летие. Этому событию посвящён новый конкурс творческих работ «Мой ТЮЗ», сообщают в театре.

Участниками конкурса могут стать молодые художники от 14 до 25 лет.

«Мы очень надеемся, что авторы познакомятся с репертуаром, историей и сегодняшней жизнью Пермского ТЮЗа. И на их полотнах оживут сцены из запомнившихся спектаклей, появятся портреты любимых артистов, будут изображены здание театра или исторические композиции, героиней которых станет бывшая хозяйка особняка Елизавета Ивановна Любимова. Словом, все работы должны быть связаны с Пермским ТЮЗом», — сообщают в театре.

До 28 октября в ТЮЗе ждут живописные, графические работы, работы, выполненные в технике компьютерной графики.

Из лучших картин будет подготовлена выставка, которая 19 ноября откроется в Центральном выставочном зале. Победители конкурса получат дипломы и сувениры.

Твитнуть Поделиться Поделиться