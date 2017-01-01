В Пермском крае число проблемных домов увеличилось до 49

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В 214-ФЗ об участии в долевом строительстве изменились критерии определения проблемного дома. В Пермском крае, как и в большинстве регионов страны, число проблемных объектов увеличилось, сообщают в краевом минстрое.

Ранее процедура отнесения объекта к проблемному носила заявительный характер. При этом объект можно было признать официально проблемным, в случае если его застройщик признан банкротом, если после шести месяцев задержки сроков сдачи дома в отчётных документах застройщика не зафиксированы вложения в строительство, если у дольщика нет действующего договора страхования жилья. Кроме того, до второго квартала 2019 года учёт вёлся пообъектно. То есть в одном объекте могли быть учтены несколько домов (секций).

Теперь в реестр проблемных объектов автоматически попадают все дома, по которым нарушены первоначальные сроки сдачи. В связи с этим к официальному перечню проблемных домов добавляются все дома, где нарушены сроки передачи объекта дольщикам более чем на 6 месяцев. Так, в Пермском крае их число увеличилось до 49.

Изменения в федеральном законе существенно упрощают процедуру получения дольщиками госпомощи в случае признания дома проблемным.

По состоянию на 13 сентября число недостроенных жилых домов (долгостроев) по сравнению с серединой года увеличилось более чем в полтора раза и составило 3203 дома в 76 субъектах РФ. Проблемные дома ежедневно фиксируются в реестре единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).