В Ильинской и Верещагинской думах избраны председатели

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В Ильинском районе избран глава думы городского округа. Им стал бывший председатель Земского собрания Ильинского района Юрий Носков.

25 сентября в Ильинском пройдёт внеочередное заседание думы, на котором будет утверждён состав комиссии по организации конкурса на главу городского округа и назначена дата проведения конкурса.

В новосозданной думе Верещагинского городского округа председателем думы стала директор муниципального учреждения «Районный информационно-методический центр» Наталья Конева.

Депутаты от КПРФ и нескольких примкнувших к ним самовыдвиженцев пытались предложить на пост председателя думы избранного от компартии Александра Поносова, не удалось. Отметим, что сам Поносов в ходе голосования поддержал кандидатуру Коневой.

Напомним, что по итогам состоявшихся 8 сентября в Верещагинском районе выборов депутатами стали 11 кандидатов, выдвинутых «Единой Россией», шестеро избранных были поддержаны КПРФ. Также мандаты получили четыре самовыдвиженца.

Дума Верещагинского городского округа также приняла положение о конкурсе на главу городского округа.