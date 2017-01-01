В ПФО обсудили создание автоматизированной системы по мониторингу нацпроектов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

17 сентября состоялось совещание по вопросу использования автоматизированных программных продуктов, обеспечивающих ведение оперативного мониторинга реализации национальных проектов. Провёл совещание заместитель полпреда Алексей Кузьмицкий, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В мероприятии, которое прошло в режиме видео-конференц-связи с регионами округа, приняли участие представители Федерального казначейства и региональных органов власти, занимающихся осуществлением проектной деятельности. От Пермского края присутствовали министр финансов Елена Чугарина и заместитель директора аналитического департамента администрации губернатора Пермского края Елена Комлева.

Как отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, тема крайне актуальна в связи с полномасштабной реализацией нацпроектов, каждый из которых имеет свои цели и направлен на достижение конкретных результатов: «На текущий год объём финансового обеспечения региональных проектов в целом по ПФО составляет почти 270 млрд руб. При этом в различных направлениях нацпроектов задействовано большое количество участников. Очевидно, что мониторинг и оперативный контроль за ходом их реализации невозможен без автоматизации процессов».

На совещании также было отмечено, что сейчас Федеральное казначейство приступило к созданию экспериментального, с применением риск-ориентированного подхода, программного продукта с рабочим названием «Прослеживаемость достижения результатов национальных проектов», в рамках которого планируется интеграция ресурсов системы «Электронный бюджет» с другими информсистемами. В работу включены четыре пилотных региона, в том числе и в ПФО — Республика Мордовия и Самарская область.

Участники заседания представили доклады об автоматизации процесса мониторинга региональных проектов, обсудили существующие подходы к разработке информационных продуктов, а также дальнейшие шаги по их возможной унификации и интеграции.

В Пермском крае мониторинг проектов в настоящее время осуществляется в полуручном режиме — с помощью государственной интегрированной информационной системы (ГИИС) «Электронный бюджет». Пока такой мониторинг имеет ограниченные возможности. При отсутствии полноценных инструментов частично используются возможности региональной системы по управлению бюджетным процессом («АЦК-Финансы»), системы управления госзакупками (РИС «Закупки») и системы управления проектами («Электронный офис руководителя»). Выгруженная информация обрабатывается дополнительно. «Как и другие регионы, мы ожидаем расширения функционала ГИИС «Электронный бюджет» для организации полноценного мониторинга», — отметила Елена Комлева.

По итогам совещания принято решение на базе Самарской области организовать из регионов округа сбор и обобщение лучших практик в сфере информатизации процессов по мониторингу национальных проектов, а также подготовить предложения по их внедрению на федеральном уровне.