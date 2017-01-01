В ПФО обсудили создание автоматизированной системы по мониторингу нацпроектов
17 сентября состоялось совещание по вопросу использования автоматизированных программных продуктов, обеспечивающих ведение оперативного мониторинга реализации национальных проектов. Провёл совещание заместитель полпреда Алексей Кузьмицкий, сообщает сайт губернатора и правительства региона.
В мероприятии, которое прошло в режиме видео-конференц-связи с регионами округа, приняли участие представители Федерального казначейства и региональных органов власти, занимающихся осуществлением проектной деятельности. От Пермского края присутствовали министр финансов Елена Чугарина и заместитель директора аналитического департамента администрации губернатора Пермского края Елена Комлева.
Как отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, тема крайне актуальна в связи с полномасштабной реализацией нацпроектов, каждый из которых имеет свои цели и направлен на достижение конкретных результатов: «На текущий год объём финансового обеспечения региональных проектов в целом по ПФО составляет почти 270 млрд руб. При этом в различных направлениях нацпроектов задействовано большое количество участников. Очевидно, что мониторинг и оперативный контроль за ходом их реализации невозможен без автоматизации процессов».
На совещании также было отмечено, что сейчас Федеральное казначейство приступило к созданию экспериментального, с применением риск-ориентированного подхода, программного продукта с рабочим названием «Прослеживаемость достижения результатов национальных проектов», в рамках которого планируется интеграция ресурсов системы «Электронный бюджет» с другими информсистемами. В работу включены четыре пилотных региона, в том числе и в ПФО — Республика Мордовия и Самарская область.
Участники заседания представили доклады об автоматизации процесса мониторинга региональных проектов, обсудили существующие подходы к разработке информационных продуктов, а также дальнейшие шаги по их возможной унификации и интеграции.
В Пермском крае мониторинг проектов в настоящее время осуществляется в полуручном режиме — с помощью государственной интегрированной информационной системы (ГИИС) «Электронный бюджет». Пока такой мониторинг имеет ограниченные возможности. При отсутствии полноценных инструментов частично используются возможности региональной системы по управлению бюджетным процессом («АЦК-Финансы»), системы управления госзакупками (РИС «Закупки») и системы управления проектами («Электронный офис руководителя»). Выгруженная информация обрабатывается дополнительно. «Как и другие регионы, мы ожидаем расширения функционала ГИИС «Электронный бюджет» для организации полноценного мониторинга», — отметила Елена Комлева.
По итогам совещания принято решение на базе Самарской области организовать из регионов округа сбор и обобщение лучших практик в сфере информатизации процессов по мониторингу национальных проектов, а также подготовить предложения по их внедрению на федеральном уровне.