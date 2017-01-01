Земское собрание Бардымского района поддержало отмену ЕНВД

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Земское собрание Бардымского района сегодня, 18 сентября, поддержало отмену ЕНВД. За это решение проголосовали десять депутатов, против был один из народных избранников. Также один из депутатов воздержался в ходе голосования. Об этом «Новому компаньону» рассказали в аппарате Земского собрания.

Списочный состав депутатского корпуса собрания — 15 человек, однако два мандата в районе остаются вакантными.

Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории этот налог.

В июне депутаты Законодательного собрания после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты.