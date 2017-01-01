В 2020 году более 1,6 млн жителей Прикамья пройдут диспансеризацию

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 18 сентября, на заседании правительства Пермского края обсудили вопросы, связанные с профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией населения в регионе в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Всего в 2019 году медосмотрами в рамках нацпроекта планируется охватить более 1 млн жителей Прикамья, что составляет почти 39% всего населения края. За девять месяцев текущего года их прошли свыше 618 тыс. человек. Это более 60% от запланированного объёма. Как пояснили в краевом министерстве здравоохранения, традиционно пик прохождения диспансеризации приходится на осень.

Как напомнил губернатор Пермского края Максим Решетников, своевременные походы в поликлинику позволяют вовремя выявить заболевания, в частности сердечно-сосудистые и онкологические, которые остаются наиболее частой причиной смертности в Прикамье. Это, в свою очередь, позволяет вовремя принять меры по их излечению. Чтобы сделать профосмотры и диспансеризацию доступнее и эффективнее, с января 2019 года были приняты изменения в законодательстве, предусматривающие расширение возрастных категорий для прохождения профосмотров и диспансеризации, а также увеличение объёма исследований. «Теперь все жители с 18 лет раз в год, а не раз в два года, как было раньше, могут пройти профилактический осмотр. Диспансеризацию — раз в три года. Для тех, кто старше 40 лет, диспансеризация предусмотрена теперь ежегодно», — сообщил глава Прикамья.

В следующем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти более 1,6 млн жителей Прикамья. В связи с этим губернатор поручил краевому минздраву уже сейчас принять меры для того, чтобы как можно больше прикамцев их прошли. «В этом году нам существенно помогает то, что мы развернули кабинеты выявления онкопатологий. По следующему году нам нужно серьёзно думать, учитывая, что есть дефицит по узким специалистам, а диспансеризация предполагает их глубокую задействованность», — подчеркнул Максим Решетников.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова со своей стороны пояснила, что с 1 января 2019 года работодатель обязан освободить сотрудника для прохождения диспансеризации на один день раз в три года. Гражданам, получающим пенсию по выслуге лет, по старости и предпенсионерам для подобного медосмотра положено два рабочих дня.

Отдельное внимание в ходе заседания уделили диспансеризации жителей отдалённых территорий и старшего поколения. Медосмотры для них проводят мобильные бригады с использованием передвижных медицинских комплексов и привлечением специалистов из Перми. «В обследовании населения задействованы 24 мобильных ФАПа и передвижной маммограф. Кроме того, в учреждениях имеется 21 передвижная флюорографическая установка», — рассказала Оксана Мелехова. За весь прошлый год обследование в передвижных комплексах прошло более 86 тыс. человек, тогда как за первое полугодие 2019 года — уже более 46 тыс. человек. Что касается диспансеризации пожилых людей старше 65 лет, живущих в отдалённых территориях, то их доставляют в медучреждения на специально выделенных для этих целей автомобилях в рамках нацпроекта «Демография». Всего таких автомобилей в Пермском крае 46. Благодаря этому с июля текущего года медпомощь была оказана 550 жителям региона.

Напомним, чтобы пройти медосмотр, можно обратиться в кабинет раннего выявления, а также в кабинет или отделение медицинской профилактики — для этого есть отдельная вкладка на портале k-vrachu.ru. Более того, в ближайшие две недели на сайте краевого минздрава появится ссылка, по которой также можно будет записаться на медосмотр. Наряду с этим Максим Решетников поручил краевым минздраву и мининформразвития и связи проработать единую онлайн-систему, чтобы любой житель Прикамья, вбив свой адрес, сразу мог узнать, в какую поликлинику ему обращаться и по какому расписанию.