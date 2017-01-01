В Прикамье могут ввести «налоговые каникулы» для стартапов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сегодня, 18 сентября, на комитете по промышленности, экономической политике и налогам Заксобрания зампредседателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что депутаты ЗС готовят предложения о введении «налоговых каникул» для стартапов.

Их рассмотрят на рабочей группе по подготовке законопроекта «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения» ко второму чтению.

Напомним, в конце августа губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в регио­нальный парламент документ, который должен расширить условия применения патентной и упрощённой системы налогообложения для перехода бывших плательщиков единого налога на вменённый доход на другие налоговые системы. Документ планируется рассмотреть в первом чтении уже завтра, 19 сентября.

В частности, предлагается ввести пониженные ставки по УСН для резидентов технопарков в сфере высоких технологий и индустриальных парков в размере 7% по системе «доходы минус расходы» и 2% — для налого­плательщиков, выбравших в качестве налого­обложения доходы.