Депутаты Бардымского земского собрания поддержали создание муниципального округа

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Земское собрание Бардымского района поддержало объединение поселений района в единый муниципальный округ. Решение было поддержано восемью депутатами при одном голосе «против».

Ранее жители Бардымского сельского поселения на публичных слушаниях высказались против объединения. Впрочем, это не помешало депутатам поддержать создание округа на внеочередном заседании.

Окончательно решение о создании муниципального округа будет рассматривать Законодательное собрание.