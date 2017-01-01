Дети сыграли абсурд и мюзикл Питомцы Студии творческого развития детей «Оперение/Соль» показали в Театре-Театре благотворительный спектакль

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Точнее, не спектакль, а целых два одноактных спектакля. Все собранные на них средства отправлены на лечение подопечных благотворительного фонда Константина Хабенского «Дети помогают детям» — детей с онкологическими заболеваниями и тяжёлыми заболеваниями головного мозга. С 2011 года пермской студией было собрано уже более 1 млн рублей.

«В нашей студии конечный результат важен, но не является приоритетом. Гораздо ценнее то, что дети, которые занимаются у нас, становятся более раскрепощёнными, смелыми и творческими людьми», — считает куратор студии «Оперение/Соль», актёр и режиссёр Пермского академического Театра-Театра Вячеслав Чуистов. По его словам, именно дети имеют решающий голос в выборе того, какой сценический материал будет воплощён в спектакле.

На это раз зрители увидели спектакли «Маллот» по пьесе Эжена Ионеско «Жертвы долга» в постановке Михаила Шибанова и «Мой плэй-лист» — мюзикл по хитам XX-XXI веков в постановке Вячеслава Чуистова. Если идея первого спектакля была подсказана и разработана режиссёром, то вторую постановку дети инициировали сами, выбрав для неё любимые песни.

Как считают юные актёры, пьеса Ионеско очень близка им. «Она про поиски себя. Это важно в любом возрасте, но особенно — всё же когда заканчиваешь школу и выбираешь, кем стать, куда пойти», — рассказала исполнительница главной роли Ирина Виноградова.

Если первый спектакль позволил оценить актёрское дарование воспитанников студии «Оперение/Соль», то второй — их вокальные данные. Оказалось, что юные голоса одинаково хорошо звучат и под тяжёлый рок, и под мотивы отечественной попсы образца 1990-х.

«В спектакль «Мой плэй-лист» попали не только наши любимые песни, но и те, которые хорошо отражают дух и атмосферу каждого десятилетия нынешнего и прошлого веков», — пояснил один из участников спектакля Ярослав Петров. Это объясняет, почему под одной драматургической «крышей» оказались такие, казалось бы, разные песни, как «Mama» Queen, танцевальный микс из песен Bonney M и «Тучи» «Иванушек-international».

Оба спектакля были показаны на IX Всероссийском фестивале студий творческого развития «Оперение-2019» в Тольятти и уже собрали самые тёплые отзывы. А за вечер в Театре-Театре, кроме тёплых отзывов, было собрано 173 тысячи рублей.

Напомним, что Пермская студия творческого развития детей была основана в 2011 году известным российским актёром Константином Хабенским при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Сегодня она носит название «Оперение/Соль» и базируется в городском Дворце молодёжи, где занимаются две средние группы, и в двух пермских школах — № 84 и № 22. Здесь ребята могут бесплатно заниматься с профессиональными актёрами, осваивать сценическую речь, актёрское мастерство и пластику, учиться выражать свои эмоции и управлять своим телом.

Подобные студии действуют в Казани, Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске, Воронеже, Челябинске, Нижнем Новгороде, Сочи, Иваново, Тольятти.

Ежегодно творческие студии «Оперение» со всей страны собираются на всероссийский фестиваль. В 2018 году такой фестиваль прошёл в Перми.

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