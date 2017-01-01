Главному тренеру «Пармы» предложили возглавить сборную Литвы

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Литовская федерация баскетбола предложила тренеру «Пармы» Казису Максвитису возглавить национальную команду. Максвитис ещё не дал ответа, но готов серьёзно изучить предложение, сообщает Eurohoops.

Экс-главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис покинул пост после 9-го места на ЧМ по баскетболу в Китае.

В начале июня 42-летний Максвитис был назначен главным тренером пермской «Пармы». Он ещё не провёл с командой ни одного официального матча. До переезда в Россию он работал исключительно в Литве, в том числе возглавляя такие команды, как «Нептунас» и «Лиеткабелис».